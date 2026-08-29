Entregaron más de 200 viviendas recuperadas en urbanismo de La Guaira este 29Ago

La tarde de este sábado 29 de agosto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez entregó 210 viviendas recuperadas a través del Plan Venezuela Renace. En una transmisión de VTV, se señaló que los inmuebles se entregaron en el Urbanismo Ana Victoria, de la parroquia Urimare, en el estado La Guaira.

Rodríguez dijo que de esta forma se permitirá que un grupo de familias afectadas por los terremotos del 24 de junio regresen a sus hogares.

También, aseguró que las personas que actualmente permanecen en campamentos transitorios, van a tener su vivienda. Y precisó que se han realizado más de 61 mil inspecciones.

Igualmente, informó que se mantienen las labores de remoción de los escombros, y que se van a procesarlos como es debido.

Por otra parte, durante el recorrido por la entidad, la funcionaria constató la culminación de los trabajos en el distribuidor El Trébol.

Los trabajos incluyeron la construcción de una torrentera y un muro de contención y la ejecución de caminerías tipo estampada con acabado liso. A esto se une la pintura en brocales, mantenimiento de defensas de puentes e instalación de un sistema de iluminación para la caminería.

También está en marcha la construcción y distribución del sistema de riego y la adecuación del sistema eléctrico para bombas.

Rodríguez supervisó la construcción de viviendas en Catia La Mar y evaluó las estructuras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

En este sentido, garantizó la operatividad de sus terminales transitorios mientras avanzan las labores de rehabilitación.