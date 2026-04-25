VIDEO: Delcy Rodríguez reiteró intención de aumentar el salario «con cautela» a partir de esta fecha

En una alocución realizada este sábado 25 de abril de 2026, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el aumento de salario será anunciado el 1 de mayo, Día internacional del Trabajador, al tiempo que señaló que antes espera recibir y evaluar las propuestas formales del sector laboral.

De acuerdo con sus declaraciones, ofrecidas en un contacto telefónico durante un acto oficial realizado en el estado Yaracuy, el salario de los trabajadores se ha visto duramente afectado en la última década, por las sanciones económicas impuestas por EEUU y algunos de sus más importantes aliados democráticos.

«Hay que tener un mapa claro de lo que ocurrió con el bloqueo económico, como el estado de bienestar se desmontó durante 10 años y hoy nos toca a nosotros sanar las heridas sociales, económicas, políticas, espirituales y la peregrinación tiene ese objetivo», precisó Rodríguez, quien llamó también a la unión de los venezolanos, sin importar su filiación política.

AUMENTO RESPALDADO POR LOS INGRESOS

En este sentido, destacó los esfuerzos del Gobierno para realizar un aumento que quede respaldado con los ingresos que genera el país.

«En marzo dimos un primer paso y este 1 de mayo daremos otro paso; siempre con cautela de que el remedio pueda curar y sanar y que no tengamos que decir que el remedio fue peor que la enfermedad (…) Estamos avanzando con firmeza porque no existen soluciones mágicas, sino voluntad y determinación para lograr la recuperación juntos», explicó.

Por último, Rodríguez reiteró que cualquier decisión financiera debe estar vinculada directamente con el bienestar de la población, asegurando que los indicadores positivos de la macroeconomía no tienen sentido si no se traducen en mejoras para la calidad de vida de la ciudadanía.

«De nada sirve el crecimiento económico si no hay crecimiento social», sentenció, cerrando su intervención con un llamado a mantener «pasos seguros» para proteger la estabilidad del país.