Delcy Rodríguez reinauguró laboratorio de órtesis y prótesis en Caracas, atenderá a víctimas de los terremotos y el 3Ene

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez entregó rehabilitado el laboratorio de órtesis y prótesis «Profesor Lenin Molina Peñaloza», en Caracas, el cuál estará equipado con tecnología japonesa para la implementación de prótesis del más alto nivel tecnológico.

«Este acuerdo permitirá tener a Venezuela tecnología biónica en la recuperación de miembros, en una primera fase de miembros superiores y luego de miembros inferiores», comentó Rodríguez.

En este sentido, destacó que por ahora tendrán prioridad las víctimas de la tragedia vivida recientemente en el país. «Ya estamos atendiendo a las víctimas del doblete sísmico, también víctimas del 3 de enero, en la recuperación de sus miembros superiores con tecnología biónica. La reinauguración de este laboratorio permitirá que nosotros sigamos apoyando al pueblo venezolano que necesita órtesis y prótesis. A través del 1×10 tenemos un censo de los casos y van a atenderse en los próximos meses con gran celeridad gracias a la activación de estos laboratorios».

🟡#EnVideo | La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó el acuerdo con la empresa japonesa Kawatec para incorporar tecnología biónica destinada a la recuperación de personas que han perdido miembros. Rodríguez explicó que el proyecto contempla una primera fase para… pic.twitter.com/mZmEkba15N — Globovisión (@globovision) September 15, 2026

Asimismo, sostuvo que tienen contemplado también alianzas con la empresa Kawatek de Japón que permitirá esa transferencia tecnológica y de conocimiento.

«Así que muy complacidos de que podamos nosotros atender las necesidades más sentidas de nuestro pueblo, los niños que sufrieron amputaciones, y los podamos atender de manera inmediata», concluyó.