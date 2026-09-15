Delcy Rodríguez reinauguró laboratorio de órtesis y prótesis en Caracas, atenderá a víctimas de los terremotos y el 3Ene

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez entregó rehabilitado el laboratorio de órtesis y prótesis «Profesor Lenin Molina Peñaloza», en Caracas, el cuál estará equipado con tecnología japonesa para la implementación de prótesis del más alto nivel tecnológico.
«Este acuerdo permitirá tener a Venezuela tecnología biónica en la recuperación de miembros, en una primera fase de miembros superiores y luego de miembros inferiores», comentó Rodríguez.
LEA TAMBIÉN: ¿APOYARÁ A MARÍA CORINA? EL PERLAZO DE CAPRILES SOBRE LA POSIBLE FECHA PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
En este sentido, destacó que por ahora tendrán prioridad las víctimas de la tragedia vivida recientemente en el país. «Ya estamos atendiendo a las víctimas del doblete sísmico, también víctimas del 3 de enero, en la recuperación de sus miembros superiores con tecnología biónica. La reinauguración de este laboratorio permitirá que nosotros sigamos apoyando al pueblo venezolano que necesita órtesis y prótesis. A través del 1×10 tenemos un censo de los casos y van a atenderse en los próximos meses con gran celeridad gracias a la activación de estos laboratorios».
🟡#EnVideo | La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó el acuerdo con la empresa japonesa Kawatec para incorporar tecnología biónica destinada a la recuperación de personas que han perdido miembros.
Rodríguez explicó que el proyecto contempla una primera fase para… pic.twitter.com/mZmEkba15N
— Globovisión (@globovision) September 15, 2026
Asimismo, sostuvo que tienen contemplado también alianzas con la empresa Kawatek de Japón que permitirá esa transferencia tecnológica y de conocimiento.
«Así que muy complacidos de que podamos nosotros atender las necesidades más sentidas de nuestro pueblo, los niños que sufrieron amputaciones, y los podamos atender de manera inmediata», concluyó.