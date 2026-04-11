Venezuela

Delcy Rodríguez recordó el «golpe de Estado» del 2002 y anunció «celebración» para este lunes 13Abr

Por Caraota Digital
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Delcy Rodríguez recordó el «golpe de Estado» del 2002 y anunció «celebración» para este lunes 13Abr
Foto: Capturas de video

(EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recordó este sábado los 24 años del fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y anunció que el próximo lunes habrá una celebración por el rescate que consideró hicieron entonces los venezolanos al presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien regresó al poder tras ser depuesto brevemente.

«Todo 11 tiene su 13, y nosotros el 13 estaremos celebrando lo que fue el rescate de la democracia, el regreso de nuestro comandante Chávez», manifestó Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, sin precisar si habrá actividades ese día.

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La líder chavista instó a no olvidar la fecha del golpe de Estado al afirmar que «la historia debe ser memoria viva para que los pueblos puedan consolidar su camino de autodeterminación».

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, indicó en su canal de Telegram que a Chávez lo secuestraron «militares traidores y la oligarquía golpista» el 11 de abril de 2002.

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Gil consideró que en «tan solo 48 horas» se presenció el «desmantelamiento de los poderes públicos y de la democracia», pero, subrayó, Venezuela «no se dejó amedrentar y llenó las calles adyacentes al palacio presidencial, exigiendo el regreso de su presidente».

El pasado lunes, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro del Interior, Diosdado Cabello, anticipó -sin dar detalles- que el chavismo se estaba preparando para recordar los días 11, 12 y 13 de abril.

El 11 abril de 2002, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas, a Chávez lo desalojaron del poder por casi dos días.

En ese breve lapso el empresario Pedro Carmona asumió la Presidencia, hasta que militares y miles de simpatizantes de Chávez, que salieron a las calles de Caracas y otras ciudades pidiendo su restitución en el poder, consiguieron su retorno. EFE

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