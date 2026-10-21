Delcy Rodríguez publicó carta enviada al Papa León XVI, con par de solicitudes importantes

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó este miércoles la carta que envió hace pocos días al papa León XIV, quien estaba pasando un momento complicado tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón.

Rodríguez difundió la carta en todas sus redes sociales. Según explicó, el mensaje, enviado el 11 de octubre, buscaba manifestar el apoyo de Venezuela a la canonización de la Madre María de San José y la beatificación del monseñor Salvador Montes de Oca.

En el caso de la Madre María, aseguró que es un «ejemplo de entrega a los enfermos y más necesitados permanece vivo en nuestra nación». «Reiteramos nuestro respaldo a esta causa, promovida por la Iglesia venezolana y las Hermanas Agustinas Recoletas».

De igual forma, Rodríguez destacó el caso de Montes de Oca, quien fue desterrado en 1929 por enfrentar a la dictadura de Juan Vicente Gómez y fue fusilado en Italia por tropas de la Alemania Nazi en septiembre de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial.

AGRADECE LA SOLIDARIDAD

Rodríguez también agradeció al papa por su solidaridad con Venezuela tras el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. Además, destacó la «invaluable labor (de Cáritas y la Iglesia) en la educación, salud y acompañamiento espiritual de los venezolanos».

«Invoco sus bendiciones para Venezuela y todas sus familias, reiterándole los sentimientos de mi más alta consideración y profundo respeto», acotó Rodríguez.

Venezuela es tierra de fe y esperanza. 🇻🇪 El pasado 11 de octubre envié una carta a Su Santidad el Papa León XIV para expresarle el anhelo del pueblo venezolano por la canonización de la Madre María de San José y reiterar nuestro respaldo a la causa de beatificación de monseñor https://t.co/1c9u1WkaTr — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 21, 2026



En el apartado final, Rodríguez envió los «mejores deseos» al papa ante la intervención quirúrgica que tuvo el pasado 12 de septiembre. «Que Dios lo acompañe y fortalezca en todo momento», concluyó la mandataria.

Luego de que trascendiera el diagnóstico tras la operación, Rodríguez pidió el 13 de octubre la «pronta y plena recuperación» del papa. «Le hacemos llegar el afecto y la solidaridad de nuestro pueblo, unido en la fe y la esperanza por su salud y bienestar», acotó.