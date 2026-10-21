PSUV emitió ‘contundente’ comunicado que rechaza «orden de arresto» contra Raúl Castro impulsada por EEUU

EFE.- El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) emitió un comunicado este miércoles, en apoyo al expresidente de Cuba Raúl Castro después de que la Fiscalía de Florida, en Estados Unidos, obtuviera una orden de arresto estatal contra el exdirigente.

«Esta maniobra intimidatoria con un líder histórico de 95 años, además de carecer de elementos jurídicos reales, atenta contra los principios elementales del derecho internacional y busca horadar la soberanía de la República de Cuba», señala la formación.

El PSUV asegura que esta acción se suma al recrudecimiento del bloqueo económico y la política de «asfixia material» que desde enero de este año se aplica al pueblo cubano.

El partido chavista reitera su llamado a respetar la soberanía de Cuba y el derecho de su pueblo a su independencia y libre autodeterminación.

El lunes, la Fiscalía de Florida obtuvo una orden de arresto estatal contra Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de EE.UU.

Orden desde el estado de Florida

La orden se da después que el fiscal general del estado, James Uthmeier, ordenara reabrir la investigación sobre la participación de Castro donde murieron cuatro personas

Raúl Castro, de 95 años y retirado de la vida política aunque todavía con voz y voto en las «decisiones estratégicas del país», según el propio Gobierno cubano.