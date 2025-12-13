Delcy Rodríguez pidió a los trabajadores petroleros «firmeza y disposición en defensa de la paz»

La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, pidió este sábado a los trabajadores petroleros «firmeza y disposición en defensa de la paz, tranquilidad, integridad territorial y recursos energéticos del país».

Así lo manifestó en una publicación subida a su cuenta de Telegram, donde también llamó a estar alerta al «saboteo» y a concentrarse en la «protección cibernética de las operaciones», de la industria.

«Debemos estar atentos al sabotaje o guerra digital, así como al resguardo de la industria en todos sus ámbitos», reiteró Rodríguez.

TILDÓ DE «ILÍCITO Y VIOLATORIO» LA INCAUTACIÓN DE UN BUQUE CON PETRÓLEO VENEZOLANO

Por otra parte, la ministra señaló que la incautación de un buque con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe, constituye un acto «ilícito y violatorio» de las convenciones internacionales que solo puede «generar indignación y vergüenza ante el mundo».

El buque fue incautado este martes por orden de un juez del país norteamericano, debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington.

El gobierno de Maduro ya había denunciado el hecho ante la Organización Marítima Internacional (OMI), por considerarlo una «violación a la libertad de navegación y comercio».

Rodríguez realizó la denuncia durante un contacto telefónico con el secretario ejecutivo de la OMI, Arsenio Domínguez.

«Hay convenios internacionales que protegen la libertad de navegación ante hechos ilícitos que la amenazan, como fue el asalto a un buque petrolero cargado de crudo venezolano», comentó.

Por esta razón, solicitó que la OMI active todos los canales y mecanismos contemplados en los convenios internacionales para la libertad de la navegación y del comercio marítimo.

«Venezuela está haciendo lo que debe hacerse, que es apelar al derecho, apelar a la legalidad internacional y defender nuestros recursos naturales», expresó.

Asimismo, Rodríguez comentó que Estados Unidos quiere apropiarse de los recursos de Venezuela sin pagar por ellos.

«Hemos llegado al llegadero. La verdad verdadera es que quieren nuestro petróleo y lo quieren sin pagar», dijo.

Por último, expresó que el despliegue militar estadounidense en el Caribe es «desproporcionado, exorbitante y exagerado».