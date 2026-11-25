La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, manifestó este miércoles que «entiende» las exigencias de mejoras salariales, aunque pidió «paciencia» para que los aumentos de ingreso se hagan de forma «responsable».

Rodríguez encabezó esta tarde una actividad oficial desde el sector La Trinidad, en el municipio Baruta del estado Miranda. Durante su alocución, se refirió a las constantes peticiones de gremios y sindicatos por mejoras en sus ingresos.

«Yo entiendo a quienes solicitan y dicen: «Bueno, yo lo merezco, es verdad». Pero si lo hacemos de esa manera, se va a afectar todo el país. En un mes estaríamos en hiperinflación y no queremos eso», añadió Rodríguez.

Ante este escenario, sostuvo que Venezuela «ya ha pasado por eso», refiriéndose a la hiperinflación sin precedentes que se vivió hace varios años. «Queremos controlar la inflación para proteger el salario y la remuneración de los trabajadores», acotó.

La mandataria lleva varias semanas comprometiéndose a hacer incrementos, mencionando cuatro fases en el 2027. En tal sentido, este miércoles sostuvo que «vamos a hacerlo con mucha responsabilidad».

PIDE «PACIENCIA»

Poco antes de hablar sobre la «responsabilidad» en el aumento de salario, Rodríguez sostuvo que «la economía y la sociedad no es un tema de hacer milagros». «Ustedes que han hecho familia, lo han hecho con mucho sacrificio», acotó.

«Requiere cabeza, requiere paciencia, porque recuperar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, que ha sido muy golpeado por el bloqueo económico. Bueno, ya estamos en el camino», añadió Rodríguez.

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Durante la misma alocución, Rodríguez anunció la entrega de 2.500 viviendas afectadas en el doble terremoto del 24 de junio. También reiteró que hay proyectos para construir nuevas casas y planes de alquiler y de compra para damnificados.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron un día después de que anunciara el «plan de estabilización macroeconómica y recuperación financiera», que reconoce una deuda pública de 237.500 millones de dólares y comprende las fases de estabilización, recuperación y diversificación económica.