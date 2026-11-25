La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, entregó este miércoles viviendas rehabilitadas tras los terremotos del pasado 24 de junio en La Trinidad, estado Miranda mediante el plan Venezuela Renace.

«Hoy en todo el país estamos devolviéndole su hogar, 2500 viviendas a más de 9.000 personas. Eso es muy importante porque es la felicidad del retorno a casa», indicó Rodríguez durante una transmisión de VTV.

«A quienes lo perdieron todo y tenemos un plan de construcción de nuevas viviendas, plan de alquiler, plan de compra en el mercado secundario, pero este día específicamente lo estamos dirigiendo a entregar viviendas recuperadas con el plan Venezuela renace», precisó.

La mandataria precisó que en el estado La Guaira entregaron 253 viviendas en el sector La Lucha y en Aragua entregaron 136 apartamentos.

Además, entregó el financiamiento a 17 juntas de condominio de la zona para la recuperación de otros edificios que resultaron afectados por los terremotos, de los cuales la mayoría tienen etiqueta amarilla.

«Yo aspiro que de aquí al 31 de diciembre no queden personas en los campamentos, porque estamos acelerando construcción de viviendas y tenemos las viviendas transitorias unifamiliares, donde llevamos a las familias para que no estén todas juntas en un campamento», señaló.