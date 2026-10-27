Delcy Rodríguez participó en Cumbre de Países Exportadores de Gas en Moscú, lo que dijo sobre proyecciones para 2055

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participó en la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas celebrada en Moscú, donde ratificó su intención de posicionar a Venezuela como uno de los principales productores de gas del mundo de cara a las predicciones mundiales para 2055.

«Esta cumbre nos convoca a fortalecer el diálogo y la cooperación en la industria gasífera. Pretender excluir, por ejemplo, a Rusia de la fórmula gasífera internacional ha demostrado ser un grave error que hoy pagan pueblos del mundo. En ese sentido, reafirmamos el papel estratégico del gas natural como recurso energético determinante para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable, lo que permitirá impulsar un equilibrio global que aborde con pragmatismo y responsabilidad el trilema energético, articulando seguridad en el suministro, asequibilidad y sostenibilidad ambiental», dijo durante su intervención.

«Hacia el horizonte de 2055 se prevé que la demanda mundial aumente en más del 30%. En ese contexto el gas natural se consolida como una fuente de energía limpia, confiable y asequible, capaz de impulsar y consolidar la industrialización, cerrar brechas de pobreza energética y garantizar mayores niveles de bienestar y equidad social para nuestros pueblos», continuó la presidenta encargada.

Asimismo, calificó de indispensable continuar fortaleciendo la cooperación entre los países miembros del foro. «Debemos promover el desarrollo de cadenas globales de suministro de gas, intercambiar capacidades técnicas y avanzar en el uso del gas natural como energía abundante y sostenible para todos los sectores de la economía, con pleno respeto con la conservación del medio ambiente».

Última hora: Presidenta Delcy Rodríguez interviene en la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas celebrada en Moscú https://t.co/ywhmLaTYG2 — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) October 27, 2026

«Venezuela como la novena reserva probada de gas natural del mundo, avanza de la mano de importantes socios internacionales en la consolidación de su rol como gran productor y exportador de gas, respaldada por una nueva ley orgánica de hidrocarburos que ofrece estabilidad contractual y modelos transparentes para el desarrollo de importantes proyectos», afirmó.

«Queremos ser una potencia gasífera, productora, para el consumo nacional y para la exportación. Venezuela ratifica su vocación de paz, su irrestricto compromiso con la legalidad internacional y su firme determinación de poner sus inmensas reservas energéticas al servicio del equilibrio energético mundial», añadió.

Para finalizar, ratificó su compromiso para impulsar el desarrollo de hidrocarburos de la mano con sus socios internacionales. «Sigamos avanzando en esta dirección, que sea una dirección constructiva para el beneficio y felicidad de los pueblos del mundo», concluyó.