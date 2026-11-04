Delcy Rodríguez habló sobre la «explosión económica» y la oportunidad que tendrán los jóvenes

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que se dará una «explosión económica» en Venezuela y señaló que está tomando medidas para que los jóvenes tengan «oportunidades» en el país.

Rodríguez encabezó una actividad oficial en la empresa Bufalinda ubicada en el municipio Maturín, estado Monagas. Durante su alocución, aseguró que la economía mejorará, luego de varios años de crisis.

«Se los digo con absoluta responsabilidad: ¡viene una explosión económica en Venezuela y en el estado Monagas! ¡Ya Dios, ya Dios lo decretó así! ¡Ya Dios lo decretó así!», añadió Rodríguez.

La mandataria encargada destacó que la juventud nacional «tiene un profundo apego a la democracia y a la paz». «Quiero que los jóvenes venezolanos vean las oportunidades de nuestro país», añadió.

RODRÍGUEZ HABLA DE «RESURGIR»

Igualmente, no dudó en manifestar su confianza de que la situación del país mejorará y se dará una recuperación. «Les voy a decir algo: esta historia apenas comienza, ¡el resurgir de Venezuela apenas comienza!», añadió Rodríguez.

«Tenemos plan económico para el futuro, claro que sí, para las décadas por venir, porque nosotros no estamos pensando en nuestro ombligo. Nosotros estamos pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, en ¿qué país le vamos a dejar en el futuro?», dijo.

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Rodríguez también mencionó a los que «tienen familia» y se comprometió a tomar medidas para beneficiar a los más jóvenes en un futuro. «Nosotros estamos pensando qué país le dejamos a nuestras generaciones futuras», sentenció.