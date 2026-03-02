Delcy Rodríguez habló con el emir de Qatar sobre «inestabilidad» en Medio Oriente

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este lunes una llamada con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y hablaron sobre el conflicto militar desatado en Irán y Medio Oriente en general.

Qatar recibió bombardeos iraníes y cada vez se ve más involucrada en la escalada bélica. En medio de este complejo escenario, Rodríguez se solidarizó con el país asiático e insistió en la necesidad de una desescalada.

«Transmití nuestra solidaridad ante la grave situación de inestabilidad y violencia que se ha desatado en el Medio Oriente, que ha colocado a toda la región al borde de una peligrosa escalada de guerra», dijo Rodríguez.

La mandataria también envió «mis condolencias y profunda preocupación por la pérdida de vidas humanas» durante este conflicto armado. Según agencias de noticias, decenas de civiles han muerto durante estos dos días de guerra.

RODRÍGUEZ INSISTE EN EL DIÁLOGO

Al igual que en otros comunicados sobre el conflicto, Rodríguez reiteró su llamado a entablar un diálogo que ponga fin a las hostilidades. En tal sentido, pidió mantener el «respeto del derecho internacional y a la preservación de la paz».

«Reafirmé nuestra firme convicción de que solo el diálogo y la diplomacia pueden abrir el camino hacia la paz, y expresé nuestros deseos de que las negociaciones se reactiven de manera inmediata y urgente», añadió Rodríguez.

La presidenta sostuvo que se deben entablar conversaciones en «estricto apego a los principios de soberanía y la independencia». También instó a preservar los «valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas».

La llamada de Rodríguez con el emir se dio unos pocos días después de la visita del primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, a Caracas para «cumplir una amplia agenda de trabajo que busca potenciar y fortalecer las relaciones» bilaterales.