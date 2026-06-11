Delcy Rodríguez firma acuerdo con empresa petrolera: «Traerán tecnologías de alto impacto»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó este miércoles un acuerdo con Schlumberger Limited, la mayor empresa del mundo en servicios a yacimientos petroleros, para que suministre tecnología al país.

Rodríguez encabezó la firma del memorándum de entendimiento desde el Palacio de Miraflores. En la actividad participaron directivos de la empresa, representantes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

«Sé que las nuevas tecnologías que ustedes traerán a Venezuela tendrán alto impacto en la exploración y en la producción y eso sin duda alguna va a tener mejor desarrollo en lo que es la productividad (de Pdvsa)», dijo Rodríguez.

La mandataria insistió en que el acuerdo con Schlumberger Limited pretende incrementar la «productividad de nuestros campos» petroleros, mientras que el gobierno nacional busca inversores en el sector hidrocarburos.

RODRÍGUEZ HABLA DE «SEGURIDAD ENERGÉTICA»

Por otra parte, Rodríguez manifestó su esperanza de que esta actividad marque «el inicio de un gran camino de cooperación» entre Pdvsa y Schlumberger. Así pues, espera que se alcance el «objetivo común de dar desarrollo energético» al mundo.

«Equilibrio energético para garantizar el bienestar energético, la seguridad energética, el acceso energético y que obviamente sea con respecto a los derechos de la naturaleza», señaló Rodríguez.

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La mandataria insistió en que Venezuela pasa por «un nuevo momento» en el que «cree en la inversión internacional como motor de su desarrollo». Además, destacó un «ambiente de cooperación y diversificación» para convertir al país en «potencia energética».

Rodríguez se pronunció unos meses después de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que buscó facilitar la inversión extranjera. Tras el 3 de enero, varias empresas del sector han firmado acuerdos para su establecimiento o retorno al país.