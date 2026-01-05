Delcy Rodríguez envió mensaje como presidenta encargada al mundo y EEUU

La noche de este 4 de enero medios del Estado difundieron un comunicado de la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien a través de un mensaje dijo avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela.

«Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera», enfatizó en el mensaje.

También, envió un mensaje directo al presidente de los EEUU Donald Trump, en el que señaló que los pueblos y la región «merecen la paz y el diálogo».

MENSAJE COMPLETO DE DELCY RODRÍGUEZ

Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación.

Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo.

Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera.

Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos.

Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro.

CONSEJO DE MINISTROS

Delcy Rodríguez encabezó este domingo su primer consejo de ministros desde que asumió como presidenta encargada de Venezuela, luego de que el sábado EEUU detuviera a Nicolás Maduro y lo llevara a Nueva York, junto a Cilia Flores.

De acuerdo a la información de Prensa Presidencial, el acto se trató del consejo número 757 y el primero bajo conducción de Rodríguez como presidenta.

«Esta reunión estratégica se convoca tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitido el día de ayer. Este dictaminó la continuidad inmediata del mando ejecutivo ante la ausencia temporal del mandatario Nicolás Maduro, junto a la primera combatiente, Cilia Flores, a consecuencia de su secuestro por parte del gobierno estadounidense», acuñó.