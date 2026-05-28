Delcy Rodríguez dice que en las «próximas semanas» llegarán más empresas de hidrocarburos al país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que en «las próximas semanas» más empresas del sector de los hidrocarburos llegarán al país.

«Trabajadores de las empresas privadas ya están llegando al país y sé que en las próximas semanas, con mayor celeridad, van a llegar más y más empresas a Venezuela, y ustedes, que son trabajadores de la Faja Petrolífera del Orinoco, lo van a ver con sus ojos», dijo Rodríguez durante su intervención en un acto con trabajadores petroleros.

«Siempre vamos con la verdad por el frente. Siempre le decimos la verdad al país y sobre todo a nuestros trabajadores», agregó la mandataria.

FORMACIÓN DE TRABAJADORES

Por otra parte, anunció la creación de un Consejo Académico Superior de los Hidrocarburos durante una inspección en el Centro Latinoamericano de Formación y Certificación en Perforación «Simón Bolívar», situado en el estado Anzoátegui para «dar un gran impulso a la profesionalización y a la preparación» de los trabajadores petroleros.

«Cuando me reúno con mandatarios de otros países ven en Venezuela una escuela, ven en nuestra industria una escuela, porque si hay una industria que se ha forjado con sacrificios, que ha superado dificultades es la industria de los hidrocarburos de Venezuela», aseveró.

Para finalizar, señaló que este centro no solo formará a trabajadores venezolanos. «Estos servicios estarán también para brindarle oportunidades de certificación a los trabajadores de la empresa privada», acotó.