Delcy Rodríguez entregó viviendas rehabilitadas en Caracas y La Guaira: Esto dijo sobre edificios que no han sido atendidos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la entrega de más de 200 viviendas rehabilitadas tras sufrir daños durante los terremotos del pasado 24 de junio.

«Estamos en la parroquia Santa Rosalía regresando 212 viviendas a 983 personas que vuelven a sus casas gracias al plan Venezuela Renace. Quiero informar que así como estamos entregando aquí, estamos reparando en todos los estados más de 13.000 viviendas previamente habilitadas por la comisión presidencial para beneficiar a 66.000 personas, que en familia regresan a su hogar», indicó Rodríguez.

Asimismo, destacó que el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, también lideró la recuperación de dos torres en el urbanismo Ana Victoria que benefició a 302 personas que ya volvieron a su hogar.

«Lo más importante es la seguridad, que puedan volver a sus casas sabiendo que estamos seguros y por eso ha sido todo este proceso», resaltó Rodríguez

#5AGO | La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la entrega de más de 200 viviendas rehabilitadas tras sufrir daños durante los terremotos del pasado 24 de junio. Video: @VTVcanal8 Amplía los detalles aquí 👇🌱https://t.co/ZcPNO9INPz pic.twitter.com/tzdq0yqaAP — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 5, 2026

«Ya se han hecho 47.369 inspecciones a viviendas e infraestructuras, puentes, avenidas, para saber la afectación. De este número, el 58% sacó calcomanía verde, es decir se pueden habilitar; el 23% amarillo, interviene el plan Venezuela Renace donde está Jacqueline Faría; y en rojo un 19%. De las viviendas que están en rojo no todas tienen pérdida total hay algunas que se pueden recuperar», comentó.

Asimismo, aclaró que solo demolerán menos del 10% de estas estructuras en rojo.

En esta línea, Rodríguez anunció que en la parroquia San Pedro recuperaron cinco edificios para beneficiar a 370 personas que volverán a sus hogares este miércoles.

«Si todavía queda una vivienda, un edificio sin atender, mándennos la información, está la aplicación VenAPP o a través del Sistema Patria, para que nosotros lleguemos a apoyar», pidió.

«Hay un plan en la banca pública y privada para apoyar a quienes perdieron sus viviendas, que van a alquilar, ya tenemos una nueva ley de arrendamiento, o que van a comprar, hasta 70.000 dólares, el gobierno venezolano está subsidiando el 80%, el restante 20% lo van a pagar en 25 años. Si la vivienda está entre 70 mil y 100 mil dólares, el gobierno va a asumir el 50% de ese crédito y el otro 50% también se pagará durante 25 años», concluyó.