Trump dio detalles de su reunión con Petro en la Casa Blanca y recordó el momento cuando se sintió ‘insultado’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, 3 de febrero, que sostuvo “una muy buena reunión” con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras el encuentro privado que ambos mantuvieron en la Casa Blanca.

Según Trump, la conversación se desarrolló en un ambiente cordial y permitió avanzar en varios temas sensibles de la agenda bilateral, entre ellos las sanciones, aunque no ofreció detalles sobre el tipo de medidas que están siendo consideradas.

“Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto. Y nos llevamos muy bien, y así seguimos. También estamos trabajando en algunas otras cosas, incluidas las sanciones. Y sí, tuvimos una muy buena reunión. Me pareció fantástico (…) Nos llevamos de maravilla”, aseguró Trump.

Asimismo, Trump dijo también que ambos acercaron posturas en relación con el combate contra el tráfico de drogas.

La cita se realizó a puerta cerrada, sin acceso a la prensa y la recepción protocolaria que sí han tenido otros mandatarios latinoamericanos como Nayib Bukele (El Salvador) o Javier Milei (Argentina).

Petro llegó a la Casa Blanca en un vehículo del Servicio Secreto, con la bandera colombiana, pero no fue recibido en la entrada del Ala Oeste por Trump ni por la tradicional guardia de honor.

Aun así, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente estadounidense entró “con muy buena disposición” a la reunión.

Este primer cara a cara entre ambos mandatarios ocurre cuando Petro se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta presidencial en Colombia prevista para el 31 de mayo.

En octubre, la administración Trump designó a Petro y a su familia como personas vinculadas al tráfico de drogas, y un mes antes había retirado a Colombia la certificación como aliado en la lucha contra el narcotráfico. Además, de retirarle la visa por mandar a militares estadounidenses a desobeder órdenes de la Casa Blanca.

President Donald J. Trump meets with Colombian President Gustavo Petro at the White House. pic.twitter.com/1v05LZ4AP1 — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2026

¿QUÉ DIJO PETRO TRAS LA REUNIÓN?

Desde Washington, Petro explicó en una entrevista con Caracol Radio que la conversación se dio “entre Gobierno y Gobierno” y que se centró en los asuntos más urgentes de la relación bilateral.

“La reunión se da entre Gobierno y Gobierno, y hablamos de los temas que son. Hablamos de los temas de hoy”, dijo.

El presidente colombiano insistió en que, pese a las diferencias, el diálogo se mantuvo en un tono respetuoso y orientado a encontrar puntos de convergencia.

“El punto común entre las naciones tiene una palabra: Libertad. Por ahí comenzamos”, destacó el mandatario al medio.

En el intercambio, en el que estuvo acompañado por su canciller, Rosa Villavicencio; y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, además del embajador Daniel García-Peña abordó propuestas vinculadas a la transición energética y la colaboración fronteriza.

“Hablamos de energía que se sabe que es mi línea divisora, le mostré que La Guajira tenía la energía limpia para reactivar Venezuela. También se puede limpiar toda la matriz energética de Estados Unidos”, resaltó.

En seguridad y lucha contra el narcotráfico, dijo que deben ejecutarse acciones conjuntas. “Hay que colocar el Ejército de Colombia y Venezuela, de tal manera que, quienes arrodillados al narcotráfico, sean derrotados”, acotó.

Sobre la impresión que le dejó Trump, Petro agregó: “Me gustan los gringos francos, somos diferentes, por mucho, pero la franqueza está primero (…) Hay un puente común entre Latinoamérica y EEUU, ese puente tiene un nombre: Liberty y si mantenemos ese puente no habrá bombas ni misiles”.