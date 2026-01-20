Venezuela

Yván Gil ve «delirantes» las declaraciones de Milei sobre ataque de EEUU en Venezuela

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

(EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, calificó este lunes de «delirantes» las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, quien el pasado sábado valoró la «determinación» de su par estadounidense, Donald Trump, en las «acciones» militares que terminaron con la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

«Javier Milei vuelve a exhibir su profundo desconocimiento del derecho internacional y de las normas básicas que rigen la convivencia entre las naciones. Sus declaraciones no solo son delirantes, sino que constituyen un ataque directo al principio de soberanía y a la Zona de Paz de América Latina y el Caribe», dijo Gil en un mensaje en Telegram.

El ministro de Exteriores también indicó que el Gobierno venezolano no sabe si Milei «actúa por ignorancia, por incapacidad o por costumbre, pero estamos seguros de que trata de ocultar sus propios fracasos internos».

«La irresponsabilidad no es política exterior; es un simple disparate», añadió.

LO QUE DIJO MILEI 

El sábado, durante un discurso antes de la firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, Milei dijo que valora «la decisión y determinación mostrada» por Trump y «todo su Gobierno» en «las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista y dictador Nicolás Maduro».

El presidente argentino, crítico del chavismo y uno de los mayores aliados de Estados Unidos en la región latinoamericana, ya había celebrado la captura de Maduro el propio día 3, cuando ofreció la ayuda de su Gobierno para una transición en el país caribeño.

LEA TAMBIÉN: DESIGNAN NUEVO PRESIDENTE DE CONVIASA, ESTE ES SU PERFIL

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por Estados Unidos tras un ataque militar en Caracas, y tres estados vecinos, en un hecho que el Gobierno venezolano denuncia como un «secuestro».

El mandatario venezolano y la primera dama ya comparecieron ante la Justicia estadounidense en Nueva York. Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas de los que se le acusa y aseguró que es «un prisionero de guerra».

EFE
