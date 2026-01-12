Delcy Rodríguez dice que hubo «97% de asistencia» en este regreso a clase

La presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló este lunes que hubo «97% de asistencia» en este regreso a clase en los distintos colegios del país.

Asimismo, sostuvo que más de 400.000 docentes están hoy en Venezuela «activados en sus aulas de clases para mostrar el camino de la grandeza de Venezuela a nuestros niños».

«Estamos escribiendo una nueva página de la historia venezolana. Nuestros niños regresan en este segundo momento educativo y regresan con completa seguridad, tranquilidad y en paz «, comentó.

Por otra parte, Delcy Rodríguez destacó que en el mes de diciembre el país ha estado «sometido a un bloqueo, pero lo más importante es que nosotros hemos priorizado es la alimentación, la educación, y la salud».

«Debe saber el mundo que nuestro país bloqueado diariamente atendemos en las escuelas a dos millones de niños con alimentación. Estos números son los que se deben saber porque la falsaria que pretende justificar la intervención de Venezuela es inadmisible, no lo aceptamos, esta es la verdad de Venezuela, un país que resiste y que se supera con esfuerzo propio y unión nacional», expresó.

EL REGRESO A CLASE

El Gobierno de Venezuela ordenó este domingo la «inmediata activación y el fortalecimiento de los patrullajes» policiales cerca de los centros educativos por el reinicio de clases el lunes.

En un comunicado, la cartera de Interior y Justicia explicó que el objetivo es garantizar «la paz de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes, de cara al inicio de las actividades escolares anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero, en cumplimiento del cronograma establecido por el Ministerio para la Educación».

«El Gobierno, garante de la paz y la estabilidad nacional, rechaza categóricamente cualquier intento de generar zozobra entre la población por medio de algoritmos y mecanismos de desinformación. Nuestro compromiso es firme y absoluto: preservar la paz y la confianza de nuestro pueblo», agregó.