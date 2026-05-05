Delcy Rodríguez dice que hay «pleno abastecimiento» de alimentos y esto advirtió sobre los precios

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que el país cuenta con «pleno abastecimiento» en materia alimentaria y aseguró que ha habido crecimiento en el consumo.

«Informamos al país que contamos con pleno abastecimiento; destacando el aumento en la disponibilidad de alimentos en los anaqueles de un 9 % en el primer cuatrimestre del año y el crecimiento del consumo en un 31,1 % en ese periodo de tiempo», dijo Rodríguez tras una reunión con representantes del sector agroalimentario.

En esta línea, advirtió que todos deben estar alineados en que se respeten los precios para proteger el poder adquisitivo de los venezolanos.

«Evaluamos además la articulación de toda la cadena alimentaria, desde los productores primarios, la agroindustria y el comercio, para garantizar el abastecimiento y lo más importante: que se respeten los precios, que no haya especulación y así protejamos el poder adquisitivo de todos los venezolanos», acotó.

En este sentido, hizo énfasis en que se mantengan los precios consensuados en las diferentes mesas de diálogo. «Que nosotros, el comercio nacional, garanticemos el comercio, pero también los precios acordados para nuestro pueblo, que sean precios accesibles y que el pueblo venezolano vea que sus derechos socioeconómicos están garantizados», dijo.

«Ya la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para este año está proyectando un crecimiento del 6,5% para Venezuela, el más alto de la región», aseveró.