Venezuela

Delcy Rodríguez dice que han distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que se han distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira.

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Destacó que se distribuyeron desde horas de la madrugada y se están atendiendo más de 69.000 familias afectadas.

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«Nos mantenemos en despliegue total ante esta emergencia», dijo.

LOS TERROMOTOS EN VENEZUELA 

Más temprano Delcy Rodríguez ofreció un nuevo balance con la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio.

Destacó que la cidra de muertos se elevó a 589 y la de los heridos a 2.980.

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«Hemos rescatado con vida a decenas de personas y nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a sus familias», dijo en un acto transmitido por VTV.

Asimismo, indicó que se han producido 214 réplicas en el país desde los terremotos de 7,2 y 7,5 que ocurrieron el miércoles.

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