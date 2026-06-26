Delcy Rodríguez dice que han distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que se han distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira.

Destacó que se distribuyeron desde horas de la madrugada y se están atendiendo más de 69.000 familias afectadas.

«Nos mantenemos en despliegue total ante esta emergencia», dijo.

LOS TERROMOTOS EN VENEZUELA

Más temprano Delcy Rodríguez ofreció un nuevo balance con la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio.

Destacó que la cidra de muertos se elevó a 589 y la de los heridos a 2.980.

«Hemos rescatado con vida a decenas de personas y nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a sus familias», dijo en un acto transmitido por VTV.

Asimismo, indicó que se han producido 214 réplicas en el país desde los terremotos de 7,2 y 7,5 que ocurrieron el miércoles.