Delcy Rodríguez designó a Vladimir Padrino López en nuevo ministerio, sepa cuál es

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este lunes al general en jefe Vladímir Padrino López como el nuevo ministro de Agricultura Productiva y Tierras, tras pasar más de 10 años al frente de la cartera de Defensa.

Rodríguez informó en su cuenta de Telegram sobre el nuevo cargo que tendrá Padrino. También agradeció al saliente ministro Julio León Heredia por su labor al frente del organismo y afirmó que «cumplirá nuevas responsabilidades».

«A partir de ahora, (Padrino) asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país», detalló Rodríguez.

#ÚLTIMAHORA | Vladimir Padrino López es designado como nuevo ministro para la Agricultura pic.twitter.com/wsc7LZVuzh — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 13, 2026



León Heredia fue designado ministro de Agricultura Productiva y Tierras el pasado 5 de febrero y ocupó el cargo poco más de dos meses. Previamente, ejerció como gobernador del estado Yaracuy desde el 2008 hasta el presente año.

Información en desarrollo…