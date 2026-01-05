Venezuela

Delcy Rodríguez designa una comisión en Venezuela para gestionar la liberación de Maduro

Caraota Digital
Por Caraota Digital
1 Min de Lectura
1 Min de Lectura
DELCY RORIGUEZ

(EFE).- La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este domingo una comisión para gestionar la liberación de Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos en medio de un ataque a territorio venezolano.

Rodríguez, que fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta encargada, designó al frente de esa comisión a su hermano y titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, quien también es jefe del «diálogo y la paz de Venezuela», dijo el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, al finalizar un consejo de Estado.

Leer Más

Voluntarios de todo el país eligen nueva junta de gobierno de la Cruz Roja Venezolana
Chavismo llama «infanta» a presidenta de la AN 2015 y anuncia investigación por delitos contra bienes del país
Cancelaron la misa por la canonización de santos venezolanos en el estadio Monumental: Esto se hará ahora, según la Iglesia
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

TRUMP
Trump dice que habrá un segundo ataque si las autoridades venezolanas no cumplen
EEUU
Oposición informa que cuenta de X de Edmundo González fue hackeada
Venezuela
CUBA
Cuba confirma la muerte de 32 militares de la isla en la operación de EEUU en Venezuela
Mundo