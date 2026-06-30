Delcy Rodríguez designa a nueva vicepresidenta sectorial

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este lunes a la ministra de Economía, Anabel Pereira, como vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, mientras el país permanece conmocionado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Rodríguez informó sobre la designación en su cuenta de Telegram. Esta nueva Vicepresidencia, la séptima del gobierno, busca modernizar los sistemas informáticos y la eficiencia pública, según las autoridades.

«Anabel Pereira asume esta responsabilidad para garantizar mayor eficiencia en la gestión pública y la articulación de políticas al servicio de nuestro pueblo», indicó Rodríguez.

El anuncio se dio mientras que el país permanece de luto por los estragos causados por el doble terremoto del pasado miércoles. Hasta este lunes, 1.719 fallecidos, 5.034 heridos y 15.866 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.

HISTORIAL DE PEREIRA

Además de la nueva Vicepresidencia, la economista se desempeña como vicepresidenta del Banco Central de Venezuela (BCV) desde abril de 2025. Asimismo, es ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior desde el 27 de agosto de 2024.

Pereira cuenta con una amplia trayectoria dentro de la administración pública. En 2012, comenzó a trabajar en la Alcaldía de Caracas, mientras que unos años después pasó a formar parte de la plantilla del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además de sus cargos en el BCV y el Ministerio, fue presidenta del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) y de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban).