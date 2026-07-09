Delcy Rodríguez coordinó plan de habitabilidad y servicios en el país con un especialista japonés

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió con el especialista internacional en urbanismo e infraestructura de Japón, Hideki Miyamoto, en el marco de la reconstrucción de viviendas en el país tras los terremotos.

El encuentro responde a la agenda de la modernización de los espacios públicos y la optimización de los servicios esenciales como el agua, la electricidad y el transporte, de acuerdo al reporte de prensa presidencial.

«Con la articulación de este plan, se prevé trazar una hoja de ruta que involucre a los distintos ministerios y entes ejecutores, garantizando que los nuevos proyectos de vivienda no solo ofrezcan un techo digno, sino que estén plenamente integrados a redes de servicios estables y entornos urbanos amigables», indicaron.

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Por su parte, el especialista Hideki Miyamoto aportó su visión técnica y experiencia global para el diseño de soluciones habitacionales robustas y adaptadas a los desafíos climáticos e infraestructurales actuales.

Este ingeniero estructural y experto mundial en terremotos, es el director ejecutivo de una empresa global dedicada a la gestión y reducción de riesgos de desastres.

En la reunión, junto a Delcy Rodríguez, estuvieron varios representantes del gobierno venezolano, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.