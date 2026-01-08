Delcy Rodríguez confirma reconstrucción de zonas afectadas por ataque de EEUU

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves que las autoridades pusieron en marcha las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el ataque de Estados Unidos, cuando resultaron detenidos Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Rodríguez encabezó una actividad desde Caracas e inspeccionó la entrega de obras en los estados Miranda, Yaracuy y Carabobo. A pocos días del bombardeo estadounidense, confirmó que ahora se enfocarán en las infraestructuras dañadas.

«Estamos atendiendo procesos de recuperación, de reconstrucción, allí donde las bombas cayeron, que llegue la mano amorosa del Gobierno venezolano, y aquí el pedido es para todos, (…) a sumar en una sola dirección, que es Venezuela», dijo Rodríguez.

Aunque todavía no hay un balance oficial de las infraestructuras afectadas, autoridades del gobierno de Rodríguez dijeron que el objetivo fueron instalaciones militares, científicas y eléctricas en la Región Capital.

LIBERACIÓN DE MADURO

Por otra parte, Rodríguez insistió en el llamado para la liberación y repatriación de Maduro y su esposa. Como una de sus primeras medidas como mandataria, a principios de semana instaló una comisión para gestionar su caso.

«A Venezuela la une un sentimiento (…) el sentimiento de querer al presidente y la primera combatiente de vuelta», expuso Rodríguez. Tras los ataques, sostuvo que hay una motivación emocional para atender los daños del ataque.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONATEL REVELÓ DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES TRAS ATAQUES A ANTENAS EN CERRO EL VOLCÁN

«La forma más efectiva que tenemos es trabajando cada minuto, sin descanso, por nuestro pueblo. Que cuando pregunten quién manda en Venezuela, podamos decir: el pueblo organizado, el poder popular manda en Venezuela junto a su gobierno constitucional», dijo.

Rodríguez declaró el miércoles siete días de luto nacional por los fallecidos en el ataque, aunque no ha brindado un balance de víctimas o heridos. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, por su parte, dijo que van 100 muertos.