Venezuela

Conatel reveló daños en la infraestructura de telecomunicaciones tras ataques a antenas en cerro El Volcán

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ofreció este jueves un breve balance sobre los daños que sufrió el sector durante los ataques perpetrados por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

«El sector telecomunicaciones resultó afectado tras el ataque perpetrado por Estados Unidos el pasado 3 de enero, que causó daños a infraestructura estratégica en Caracas y Miranda, impactando servicios de internet, telefonía, señal abierta y radiocomunicaciones», informó el organismo a través de sus redes sociales.

«Desde Conatel, junto a los operadores, trabajamos para restituir los servicios en el menor tiempo posible, reafirmando nuestro compromiso con el pueblo venezolano», añadió.

En las imágenes compartidas por Conatel se puede ver la magnitud del ataque que destruyó grandes antenas, así como diversas infraestructuras estratégicas.

En un video que se viralizó en redes sociales se puede ver el momento en el que comenzó el bombardeo contra la infraestructura de telecomunicaciones en el cerro El Volcán.

El ataque habría tenido como objetivo dejar incomunicada a Caracas. No obstante, la empresa destacó que lograron mantener la conectividad en gran parte de la ciudad capital.

«Desde Conatel, junto a los operadores, mantenemos labores para restituir plenamente los servicios. Venezuela se mantiene firme en defensa de su soberanía y del derecho a vivir en paz», sostuvo.

