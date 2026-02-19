Venezuela

Delcy Rodríguez, Cabello y Padrino López se reunieron con el jefe del Comando Sur: Estos fueron los acuerdos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Comando Sur

El ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, ofreció nuevos detalles sobre la visita del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos a Caracas, así como su reunión con Delcy Rodríguez y los altos funcionarios del gobierno.

«El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América, General Francis L. Donovan, visitó Caracas este miércoles para sostener una reunión con la presidenta (E) Delcy Rodríguez Gómez, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón», indicó Pérez Pirela en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Durante dicho encuentro, ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, migración, entre otros», añadió.

En este sentido, destacó las buenas relaciones que tienen ambos países en la actualidad. «El encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes».

La embajada de los Estados Unidos en Caracas también precisó la agenda de trabajo del funcionario norteamericano. «En Caracas, el General Donovan comenzó reuniéndose con su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, una vez más vigilando las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos, y con sus socios interinstitucionales».

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: LA PETICIÓN DE DELCY RODRÍGUEZ ANTE ‘ABUSO’ DE TURISTAS EN EL PARQUE NACIONAL MORROCOY

«Luego se reunió con las autoridades interinas para evaluar el tema de seguridad, garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con los Estados Unidos», precisó.

 

