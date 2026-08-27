Delcy Rodríguez anunció plan de «intervención» para recuperar escuelas en todo el país

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció un plan de recuperación de escuelas en todo el país de cara al inicio de clases.

«Estaré haciendo seguimiento y vigilancia de aquí al inicio de clases para que los centros educativos estén al día para recibir a nuestros niños. Estamos interviniendo las escuelas. Hay que resaltar que con el doble sismo 1.019 escuelas fueron afectadas y 11 a punto del colapso o que colapsaron», dijo desde una unidad educativa recuperada en Catia.

En este sentido, resaltó que la recuperación va más allá de las escuelas afectadas por los terremotos. «Tenemos que hacer una intervención para recuperarlas y que estén al día para el regreso a clases. Este proceso de recuperación es mucho más amplio, porque busca abarcar todos los centros educativos para que más de seis millones de niños regresen a clases».

«Este esfuerzo tiene incorporado a nivel nacional 18.000 trabajadores», indicó.

Para finalizar, reiteró el llamado a los venezolanos que quieran sumarse al proceso de recuperación del país.

«Ya está vigente a partir del lunes de esta semana el registro para el programa de Formación en Construcción. Para que los albañiles, los plomeros, los electricistas, los maestros de obras, los herreros, pasen a cursos de formación extraordinarios y se integren al plan Venezuela Renace, donde estamos interviniendo más de 17.000 viviendas que pueda favorecer a más de 77.000 personas afectadas por los terremotos», concluyó.