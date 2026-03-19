Delcy Rodríguez anunció otros tres cambios en su gabinete, este será el nuevo cargo de Tarek William Saab

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este miércoles otra serie de cambios en su gabinete, entre los que destaca, entre muchos otros, el nuevo cargo que tendrá el exfiscal general, Tarek William Saab.

«He designado a Tarek William Saab como Jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, la cual estará adscrita al Despacho de la Presidencia de la República», anunció Rodríguez a través de su cuenta de Telegram.

«Saab tendrá la responsabilidad de continuar con esta gran misión para darle vida al alma, al ser nacional, a lo nuestro, lo tradicional, originario y popular; fortaleciendo nuestra identidad cultural y el orgullo de ser venezolanos», añadió.

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Asimismo, anunció nuevos cambios en cuanto a la educación. «Con la tarea de fortalecer la formación y el futuro de Venezuela, he decidido designar a la profesora Ana María Sanjuán como ministra para la Educación Universitaria».

«Una mujer de valores y de gran vocación pedagógica que ahora estará al servicio de nuestra juventud para que, desde el pensamiento plural, dé transformación a la educación universitaria del país», acotó.

Finalmente,indicó un tercer cambio en su gabinete. «Para fortalecer nuestra identidad nacional, he designado a Raúl Cazal como nuevo ministro para la Cultura, con la responsabilidad de seguir enalteciendo la esencia de Venezuela y el valor de nuestras raíces».

«Asume esta tarea en un momento que nos convoca a profundizar la conciencia cultural de los venezolanos. Agradezco al compañero Ernesto Villegas por su entrega y valiosa labor al servicio del país», concluyó.