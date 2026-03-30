Venezuela

Delcy Rodríguez anunció designación de nuevo presidente de ‘Juntos Todo es Posible’

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó al vicealmirante Aníbal Coronado, que en este año ha encabezado tres ministerios, como el nuevo presidente de la Corporación ‘Juntos Todo es Posible’.

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Rodríguez informó en su cuenta de Telegram sobre la designación de Coronado. El vicealmirante salió del Ministerio de Transporte hace menos de dos semanas, pero la mandataria adelantó entonces que tendría nuevas responsabilidades.

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«Designo a Aníbal Coronado, con la firme convicción de que su compromiso y experiencia fortalecerán el trabajo en nuestras comunidades», expuso Rodríguez, quien afirmó que la corporación busca brindar «soluciones concretas» a las «necesidades» de los venezolanos.

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Con esta medida, Walter Gavidia, exesposo de Cilia Flores, saldrá de la corporación tras unos nueve meses de gestión. «Agradecemos por su entrega y dedicación en el cumplimiento de esta importante labor», dijo Rodríguez.

Coronado ha pasado por distintos cargos este año. Tras los hechos del 3 de enero, fue destituido del Ministerio de Despacho y Presidencia y, en apenas dos meses, estuvo al frente de las carteras de Ecosocialismo y Transporte.

RODRÍGUEZ VISITÓ IGLESIA EN CARACAS

Este mismo lunes, Rodríguez participó en una inspección de la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, en el centro de Caracas. En el inicio de Semana Santa, la mandataria encargada fue recibida por autoridades eclesiásticas y feligreses.

«Deseando que esta semana de la fe católica, y de reencuentro con la fe, donde la fe del pueblo venezolano guíe a nuestro país por la convivencia pacífica, por la tranquilidad, por la felicidad social, y que esta Semana Santa, sea de recogimiento», añadió.

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Rodríguez afirmó que hay un amplio despliegue de seguridad durante esta Semana Santa. Según la presidenta, están habilitados más de 1.200 puntos turísticos y de recreación en todo el territorio nacional.

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