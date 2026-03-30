«Quedó totalmente desfasado»: Transportistas dicen que aumento del pasaje a 100 bolívares es insuficiente, insisten en fijarlo al dólar

José Luis Trocel, coordinador del Comité Intergremial del Transporte, insistió este lunes en la propuesta para fijar el pasaje mínimo urbano al dólar, alegando que el recientemente aumento a 100 bolívares «quedó totalmente desfasado».

Trocel sostuvo una entrevista con la periodista Vanessa Davies en Unión Radio. Dos semanas después del paro de transportistas en la Gran Caracas, el gremialista pidió otro ajuste en la tarifa.

«La tarifa quedó totalmente desfasada, porque el problema no es que tú me des una nueva tarifa en bolívares, porque en los días que han transcurrido, se ha devaluado casi un 15 % y 20 %, ya quedó atrasada», dijo Trocel.

El gremialista insistió en la propuesta base de los transportistas: una tarifa anclada a la tasa del dólar. Ante los reclamos de la ciudadanía por el incremento, Trocel planteó un nuevo bono para los usuarios.

«Seguimos manteniendo la propuesta de un bono de transporte a los trabajadores para que tengan capacidad de pago, un subsidio directo para los usuarios que lo hay en muchos países, el cual estaría entre 30 y 40 dólares mensuales», dijo.

PETICIÓN DE TROCEL

Por otra parte, Trocel pidió una reunión con las autoridades. Mencionó específicamente a los ministros de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; y Transporte, Jacqueline Faría; al igual que el viceministro Claudio Faría.

Trocel precisó que esperan abordar con las autoridades el accionar del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT). Según los transportistas, el organismo ha tomado medidas «graves» con los requisitos para el registro de líneas de autobuses.

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El sector lleva varios años exigiendo que el boleto sea indexado al dólar. Los transportistas aseguran que la situación actual no les permite ofrecer un servicio en condiciones y mantener las unidades.