Delcy Rodríguez anunciará «las tablas de incremento por sectores», afirma ministro del Trabajo

El ministro del Trabajo, Carlos Castillo, informó en la noche de este jueves que la próxima semana se publicarán las nuevas tablas de ingresos integrales, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aumentó el monto a 240 dólares.

Castillo sostuvo una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV) unas pocas horas después del anuncio de Rodríguez. Ante las dudas de la ciudadanía, afirmó en los próximos días se darán más detalles sobre las tablas de ingresos.

«Ya se estudió y la presidenta en los próximos días los va a anunciar que es las tablas de incremento por sectores. Es decir, que sustituye el escalafón que existe en la administración pública», indicó Castillo.

El ministro afirmó que van a ir «incluyendo poco a poco» y de «forma responsable». «Se va a hacer, por ejemplo, arrancamos con educación, salud, policías, Fuerzas Armadas y educación superior», añadió.

CASTILLO: «DECISIONES RESPONSABLES»

Delcy Rodríguez adelantó hace varias semanas que el aumento por el Día de los Trabajadores sería «responsable». El ministro mantuvo esta narrativa y afirmó que los incrementos no deben afectar a la economía.

«Tenemos que tomar decisiones responsables para que sean aumentos que sean también responsables. Nosotros no podemos seguir dando aumentos falsos que no podemos cumplir y que si los cumplimos se convierten en aumentos inflacionarios», dijo Castillo.

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Igualmente, Castillo aseguró que se «están dando con pasos firmes» para mejorar el ingreso, buscando acuerdos con todas las partes. «Este no es un problema del Ejecutivo, sino de todo el país», sentenció.

Gremios y sindicatos protestaron este jueves en el centro de Caracas para exigir mejoras en los salarios y en las condiciones laborales. Sin embargo, funcionarios policiales evitaron que llegaran hasta el Palacio de Miraflores.