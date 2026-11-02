Delcy Rodríguez anuncia plan con juntas de condominio para atender adultos mayores

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este lunes un plan para brindar atención médica a los adultos mayores. Este proyecto se llevará a cabo junto a la Cruz Roja y las juntas de condominio.

Rodríguez encabezó un encuentro con representantes de Mesa de Mujeres por la Paz y la Convivencia Democrática, en el Palacio de Miraflores. Durante su alocución, alertó de la situación que vive parte de la población de tercera edad.

Durante los trabajos de recuperación tras el terremoto, Rodríguez afirmó que consiguieron a personas entre los 70 y 90 años viviendo solas. Por tanto, insistió en la necesidad de que un «un equipo de salud vaya a visitarlos y atenderlos»

«Cualquier avance socioeconómico de Venezuela tiene que ser al lado de nuestros adultos mayores, tomando en consideración a nuestros adultos mayores», dijo Rodríguez, quien afirmó que ha hecho enlaces con las juntas de condominio.

La mandataria sostuvo que la Cruz Roja Venezolana «entregó el plan de apoyo» para sumarse a la iniciativa. «Nos desplegamos en todas las juntas de condominio para atender a los adultos y a las adultas mayores que están solas», acotó.

FIRMA DE REGLAMENTOS

Por otra parte, Rodríguez firmó cuatro reglamentos vinculados a la protección social y la defensa de derechos humanos. Destacó especialmente la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Rodríguez también dio su visto bueno a las normativas jurídicas de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores y Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

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Tras lo ocurrido durante los últimos meses, Rodríguez consideró que este año fue sumamente complejo, pero pidió diálogo y consenso. «Podemos pensar distinto en la política, pero tenemos un horizonte común, el futuro de Venezuela», añadió.