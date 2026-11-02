Comité de Postulaciones reveló el baremo de evaluación para magistrados al TSJ, estos son los puntos claves

El Comité de Postulaciones Judiciales aprobó por unanimidad el baremo de criterios y puntaje para evaluar a los candidatos para ocupar cargos en el Poder Judicial.

Durante el proceso participaron los 11 parlamentarios, así como los 12 representantes de la sociedad civil en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Aunque la ley también establece que las dos terceras partes de los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales deben aprobar el baremo, esta instancia se realizó de manera unánime.

«EI Comité de Postulaciones preseleccionará, entre las postuladas o postulados, un número no inferior al triple de los cargos de Magistradas o Magistrados del TSJ, y al día siguiente remitirá al Poder Ciudadano la lista de preseleccionadas/os con sus respectivos expedientes», indicó.

Cabe resaltar que a través del baremo el comité puede calificar, de forma objetiva, las credenciales, la formación académica y la trayectoria profesional de los aspirantes, evitando la discrecionalidad política en la selección.

Además, se divide en cinco partes y el puntaje máximo es 100:

Formación académica y producción intelectual. Esta fase permitirá tener 28 puntos.

Experiencia docente y académica. Tendrá 19 puntos.

Experiencia profesional. Permitirá sumar 19 puntos.

Experiencia jurisdiccional. Otorgará 19 puntos en la evaluación.

Evaluación técnica, ética y de competencias. Será la entrevista con el comité y permitirá sacar los 15 puntos restantes.

El integrante del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, Guillermo Tell Aveledo, indicó durante una entrevista para Unión Radio que la instancia parlamentaria mantiene un cronograma operativo con la meta de presentar el listado definitivo de postulantes ante la plenaria antes de que concluya el actual período de sesiones ordinarias, es decir, antes del 15 de diciembre.