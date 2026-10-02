Delcy Rodríguez anticipó «mecanismos de financiamiento» para el sector público y privado en encuentro con el BID

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó este viernes un encuentro con el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), buscando abrir la puerta a inversión extranjera en el país.

Rodríguez lideró la sesión del Consejo Nacional de Economía. Además de diversos integrantes de su gabinete y cámaras empresariales, también estuvo presente una delegación del Grupo BID.

«Es un momento histórico. Venezuela traviesa momentos históricos por estos días. Por lo que hemos pasado, pero, sobre todo, hacia dónde marchamos, hacia dónde vamos y cuál futuro vislumbramos», indicó Rodríguez.

También destacó la presencia de miembros del BID Invest, enfocada en apoyar a empresas y proyectos de infraestructura privados en la región. «Este encuentro nos va a permitir algo que siempre ha sido un clamor de nuestros empresarios, productos y emprendedores: tener mecanismos de financiamiento», acotó.

Rodríguez subrayó que este «financiamiento para la actividad económica» sería de gran ayuda para el país. «No voy a adelantar los detalles, pero estamos bastante avanzados en lo que se refiere al financiamiento para el sector público y privado».

RODRÍGUEZ BUSCA EXPANDIR ACTIVIDAD

La mandataria encargada consideró crucial conseguir financiamiento para el sector privado nacional. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que se «encuentren mecanismos para expandir su actividad» empresarial.

«Le explicaba a la delegación del BID que en Venezuela hay una capacidad industrial instalada muy importante. Un impulso de financiamientos nos llevará a plena capacidad desarrollada», agregó Rodríguez.

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El pasado 21 de septiembre, durante su estancia en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodríguez y su equipo de trabajo tuvieron una reunión con el presidente del BID, Ilan Goldfajn.