Venezuela

Comenzó proceso de postulación de candidatados a integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, estos los requisitos

Caraota Digital
2 Min de Lectura
La Asamblea Nacional electa en 2015 afirmó por medio de comunicado emitido este jueves, 18 de junio, que las reuniones sostenidas por Dinorah Figuera con Jorge Rodríguez y el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, forman parte de un «proceso de diálogo para avanzar hacia una transición democrática» en Venezuela. 
Tras la reunión con Rodríguez, ambos publicaron un comunicado confirmando el encuentro / Archivo

(EFE).- El Parlamento de Venezuela informó este viernes sobre el inicio para seleccionar a 12 miembros de la sociedad civil que conformarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar a los próximos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actualmente señalado de servir al Gobierno.

El Parlamento recordó en X que los candidatos del Comité de Postulaciones Judiciales deben ser venezolanos, mayores de 35 años y no haber sido condenados mediante una sentencia definitivamente firme ni sancionados por responsabilidad administrativa.

- Publicidad -
Ad image

El proceso se cerrará el 9 de octubre para luego iniciar la evaluación de los postulados de la sociedad civil. Una vez seleccionados estos 12 representantes, se integrarán a los 11 diputados para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales.

Este comité preseleccionará a los aspirantes a magistrados del TSJ y presentará la lista final al Parlamento, que se encarga de la elección definitiva de los jueces.

EL COMITÉ DE POSTULACIONES JUDICIALES 

El Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales.

Esto en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.

El actual Supremo está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo.

EFE
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Vie 02/10
$ USD: 866,56 Bs
EUR: 973,92 Bs