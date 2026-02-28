Delcy Rodríguez agradece «respeto» de Trump, pero insiste en que «ya cese el bloqueo»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, manifestó este viernes su agradecimiento con el mandatario estadounidense, Donald Trump, pero insistió en la necesidad de «levantar el bloqueo» contra el país.

Rodríguez encabezó esta noche un encuentro con empresarios del sector hidrocarburos. A la vez que brindaba detalles de los planes para la industria, señaló que la Casa Blanca todavía mantienen sanciones.

«Agradezco sus expresiones de respeto hacia mi persona y hacia el gobierno de Venezuela. Le decíamos: presidente, ya cese el bloqueo contra Venezuela. Ya no más sanciones contra Venezuela. Y se lo digo en compañía con el sector empresarial», acotó Rodríguez.

La mandataria aseguró que las sanciones estadounidenses también han afectado al sector empresarial, no solo al gobierno. «Los empresarios, académicos, profesores, trabajadores han sido víctimas del bloqueo. Ya basta», detalló.

RODRÍGUEZ SEÑALA LOS «CAMINOS»

Tras su llegada a la Presidencia, Rodríguez ha tenido acercamientos con la Casa Blanca y alcanzó acuerdos en materia petrolera. Para la mandataria, este es el camino que se debe seguir en las relaciones entre ambos países.

«Creo que estamos dando muestras como país de que hay caminos para alcanzar una agenda energética bilateral con Estados Unidos respetuosa, de cooperación y de trabajo efectivo», agregó Rodríguez.

En tal sentido, Rodríguez sostuvo que se trata de una «petición de todo el país» que se levanten las sanciones. «Es un pedir de Venezuela entera. Venezuela toda. Por eso estamos en un proceso de iniciativa para el encuentro nacional», añadió.

«Yo creo en la empresa venezolana», concluyó Rodríguez, quien insistió en que «hay experiencia, tradición y voluntad» del país. «Queremos avanzar en convertir a Venezuela en una potencia productora de petróleo y gas», sentenció.