Delcy Rodríguez afirmó que recursos obtenidos de acuerdos internacionales se destinarán para equipamiento de hospitales

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que los recursos financieros obtenidos a través de los acuerdos internacionales suscritos por Venezuela en los últimos meses se destinarán directamente al equipamiento y fortalecimiento del sistema hospitalario nacional.

El anuncio fue realizado durante una jornada de inspección en el Hospital General Regional «Dr. José María Vargas», ubicado en el estado La Guaira.

Desde allí, la jefa de Estado reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la rehabilitación integral de toda la red de salud pública del país.

«Estamos recuperando todos los hospitales del estado La Guaira y esos hospitales van a estar al servicio del pueblo; en la medida que vamos progresando, en la medida que se generen recursos, que los acuerdos que se han suscrito a nivel internacional den dividendos a Venezuela, irá la inversión para el equipamiento para garantizar la salud pública», precisó la mandataria.

REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD TRAS EVENTOS SÍSMICOS

La inspección sirvió para formalizar la entrega de la primera fase de recuperación del mencionado nosocomio, el cual sufrió severas afectaciones de infraestructura debido al doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Entre las áreas estratégicas que ya se encuentran plenamente operativas destacan: Maternidad y terapia neonatal; medicina interna y traumatología; pediatría, laboratorio clínico y el quirófano de emergencias.

Además del centro médico de La Guaira, las autoridades informaron que este plan técnico se ejecuta de manera paralela en otras instituciones de la entidad costera, tales como el Hospital de Pariata, el Hospital de Carayaca y el Centro Oftalmológico de La Guaira.

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL MÉDICO

Durante su discurso, Delcy Rodríguez reconoció y felicitó la ardua labor desempeñada por el personal médico, obrero y directivo de la institución para mantener la atención a las víctimas de la contingencia sísmica.

«Estamos ante una nueva Venezuela, una nueva Venezuela es posible. Ese espíritu que demostraron los trabajadores del Hospital José María Vargas es el espíritu que nos va a permitir avanzar hacia un gran futuro para la nación», concluyó.