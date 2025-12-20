Delcy Rodríguez afirma que Pdvsa alcanzó la meta de 1.200.000 barriles diarios en medio del «acoso» de EEUU

La vicepresidenta del gobierno de Maduro y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), alcanzó la meta propuesta en este 2025 de producir 1.200.000 barriles diarios.

Así lo anunció en un corto mensaje publicado a través de sus redes sociales, el cual acompañó con fotos de los trabajadores petroleros.

«PDVSA anuncia que en el marco del Plan de Independencia Productiva, sus trabajadores han alcanzado la meta de 1.200.000 barriles prevista para este año, y se prepara para lograr el incremento de producción y metas para el 2026», escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram.

En este sentido, destacó que el logro se alcanzó pese al «acoso» al que EEUU ha sometido al gobierno de Maduro en los últimos meses.

«El mejor regalo de Navidad que puede recibir nuestro pueblo, de hombres y mujeres dignos y libres, es el esfuerzo desmedido de nuestra fuerza trabajadora petrolera que enfrenta y derrota el acoso, las hostilidades y la ilegalidad imperial que agrede y atenta contra los derechos humanos de los venezolanos», señaló al respecto.

Por último, advirtió que seguirán adelante a pesar de las agresiones que intentan afectar la industria, de acuerdo a las últimas declaraciones del presidente de los EEUU, Donald Trump, quien ordenó un «bloqueo completo y total» de los buques petroleros sancionados por las autoridades norteamericanas.

«¡Nada ni nadie nos detendrá! Junto al Pdte. Nicolás Maduro, seguiremos nuestro rumbo victorioso de honra y dignidad nacional», sentenció.

SEGUNDO BUQUE CON PETRÓLEO VENEZOLANO FUE INCAUTADO POR EEUU

Este mismo sábado la agencia Reuters había anunciado la incautación de un buque petrolero cargado con crudo venezolano, el segundo en un lapso de 10 días.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la operación tras publicar un video de la incautación del buque petrolero.