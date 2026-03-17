«Dejen trabajar a quien quiera trabajar»: Delcy Rodríguez rechazó el paro de transporte en Caracas

La presidenta encargada Delcy Rodríguez rechazó que el gremio de transportistas realizaran este lunes un paro en la ciudad de Caracas con el objetivo de exigir el aumento del pasaje.

«Intentaron parar el transporte en la ciudad capital, y mi llamado es a que Venezuela trabaje y que dejen trabajar a quien quiera trabajar», dijo Rodríguez en una transmisión emitida por VTV.

«Quienes trataron impedir el derecho a la libre movilidad, no es lo correcto. Todos sin excepción van a ser escuchados», agregó.

En este sentido, recordó que hay otros mecanismos para plantear los diferentes problemas del gremio. «Hay un programa de convivencia democrática y paz justamente para que escuchemos a todos los sectores del país. Nosotros estamos para escuchar a todos los sectores, para escuchar sus aspiraciones, para escuchar sus problemas».

«Pero yo lamento mucho que desde el exterior, con un teléfono, se sigue activando sectores extremistas del país. Ahí está la Ley de Amnistía y el Programa para la Convivencia Democrática y Paz para buscar la convivencia, la coexistencia, desde la diversidad, desde el antagonismo, pero que Venezuela pueda recuperar normalidad en su vida, tanto nacional como internacional, es la ruta para garantizar el futuro de Venezuela, de nuestros hijos e hijas», concluyó.