Petróleo, OTAN y Venezuela: la nueva tensión internacional que enfrenta a Trump con sus aliados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este lunes, 16 de marzo, su pulso con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) al exigir mayor implicación de los aliados en la crisis del estrecho de Ormuz, mientras defendía simultáneamente el papel de Venezuela —bajo la figura interina de Delcy Rodríguez— como proveedor clave de petróleo para Washington en medio de la tensión energética global.

El mandatario aseguró que Estados Unidos está recibiendo «millones de barriles» de crudo venezolano, un flujo que, según él, contribuye a estabilizar el mercado internacional tras el cierre del estratégico paso marítimo por parte de Irán.

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«El presidente ha hecho un trabajo realmente bueno. Me llevo muy bien con él», dijo durante un acto en la Casa Blanca con los miembros del Centro Kennedy, en alusión a Rodríguez, aunque se refiriera bajos términos masculinos.

De esta manera, Trump calificó nuevamente la relación con Caracas como «fantástica» y destacó que el suministro de petróleo forma parte de los esfuerzos de su administración para compensar las disrupciones generadas por el bloqueo iraní en Ormuz.

¿QUÉ MENSAJE LANZÓ A LA OTAN?

Paralelamente, Trump lanzó un mensaje contundente a los países miembros de la OTAN, advirtiendo que la alianza se enfrenta a «un futuro muy malo» si no colaboran enviando buques de guerra para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz.

En una entrevista con Financial Times, difundida el domingo, el mandatario subrayó que Europa y China dependen del petróleo del Golfo y que, por tanto, deberían asumir parte del esfuerzo para mantener abierto el corredor marítimo.

El presidente recordó que Estados Unidos ha apoyado a sus aliados en conflictos lejanos, como la guerra en Ucrania, y sugirió que ahora es momento de que esos países demuestren reciprocidad.

Sin embargo, la respuesta europea y asiática ha sido «tibia» a si juicio, lo que llevó a Trump a cuestionar públicamente el compromiso de la OTAN.

«He dicho durante mucho tiempo que estaremos ahí para ellos, pero ellos no estarán ahí para nosotros. Y no estoy seguro de que estén allí», afirmó.

El estrecho de Ormuz, por donde circula diariamente el 20 % del petróleo mundial, se ha convertido así en el epicentro de una crisis que combina tensiones militares, disputas energéticas y un creciente desacuerdo entre Washington y sus aliados tradicionales.

En este escenario, el petróleo venezolano emerge como un factor que, según Trump, está ayudando a amortiguar el impacto global.

SITUACIÓN EN IRÁN

El presidente estadounidense también abordó la situación militar en Medio Oriente y afirmó que las operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán han destruido cerca del 90 % de la capacidad balística del país persa y el 95 % de sus drones de ataque.

Según Trump, la ofensiva ha dejado inoperativas gran parte de las fuerzas aéreas y navales iraníes, debilitando significativamente su capacidad de respuesta.

En su intervención, Trump sostuvo que los ataques buscan impedir que Irán reconstruya su infraestructura militar, incluyendo instalaciones destinadas a la fabricación de misiles y drones.

Además, advirtió que la infraestructura petrolera iraní podría convertirse en un próximo objetivo, mencionando específicamente la isla de Kharg, principal terminal de exportación de crudo del país.