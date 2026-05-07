Confirman muerte de Víctor Hugo Quero, preso político que tenía más de un año desaparecido: esto dijo el gobierno

El Ministerio de Asuntos Penitenciarios informó este jueves de la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien llevaba desaparecido desde enero del año pasado y cuya madre, la señora Carmen Navas, llevaba varios meses buscando.

La cartera penitenciaria emitió un comunicado y confirmó que Quero fue detenido el 3 de enero de 2025, siendo recluido en la cárcel de El Rodeo I. También afirmó que el hombre «no suministro datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita».

Para el 15 de julio de 2025, trasladaron a Quero al Hospital Militar de Caracas. Fue diagnosticado con una «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo», aunque no el Ministerio no detalló la causa de estas patologías.

«El 24 de julio, a las 11:25 pm, falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar, según constata en el certificado de defunción», añadió el Ministerio, que tampoco aclaró por qué no se informó de su muerte en su momento.

«El privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley», acotó.

CICPC INVESTIGÓ CASO DE QUERO

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) habría comenzado una investigación sobre el caso de Quero el pasado 10 de marzo, «por conocimiento a través de redes sociales» de su desaparición.

Dos días después, la señora Carmen Navas presentó una denuncia ante el Cicpc. Los detectives se contactaron al Ministerio de Asuntos Penitenciario «solicitando información sobre la ubicación» de Quero.

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La señora Navas recorrió varios centros de reclusión, incluyendo la cárcel del Rodeo, solicitando información sobre su hijo. Sin embargo, según denunció, funcionarios negaron en repetidas ocasiones tener conocimiento sobre el paradero de Quero.

La defensora del Pueblo, Eglée González, recibió el lunes a la señora Navas y se comprometió a trabajar en el caso. «Queremos expresarle que institucionalmente vamos a activar mecanismos y vías para que haya una respuesta verificable», dijo.

Navas estuvo varias semanas exigiendo una fe de vida de su hijo. Presos políticos excarcelados de El Rodeo I le dijeron que se encontraron con Quero en esa cárcel, pero a mediados de 2025 habría enfermado gravemente.