Defensoría del Pueblo realiza visita de seguimiento en caso del ciudadano venezolano-uruguayo José Breijo

Con el propósito de hacer seguimiento del caso y constatar la evolución médica del ciudadano venezolano-uruguayo, José Ricardo Breijo, de 71 años de edad, funcionarios de la Defensoría del Pueblo lo visitaron en el centro de salud donde se encuentra hospitalizado desde el pasado 27 de mayo.

Cumpliendo instrucciones de la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y en el marco del compromiso con la defensa de los derechos humanos, un equipo multidisciplinario continúa acompañando de cerca la situación médica y social de este adulto mayor quien ha superado en un porcentaje importante el cuadro de gravedad que presentaba hace dos semanas.

El propósito de este seguimiento es velar por la integridad física y el bienestar del señor Breijo. Tras la visita técnica realizada por el equipo defensorial se ha constatado una evolución favorable del paciente.

Breijo se encuentra lúcido y orientado en tiempo y espacio, en consecuencia, aportó información muy útil para que el órgano defensorial continúe articulando diligencias a su favor.

Con esta acción la Defensoría del Pueblo reafirma el compromiso ineludible con la protección, promoción y defensa de las garantías fundamentales, a fin de seguir velando por los derechos y garantías de los y las venezolanas.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA