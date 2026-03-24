Declinación solar: Los consejos para enfrentar altas temperaturas y evitar descompensaciones de salud

El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), Reidy Zambrano, brindó este lunes una serie de consejos para hacer frente a las altas temperaturas causadas por la declinación solar.

Este fenómeno comenzó el sábado, 21 de marzo, y el Inameh alertó que afectaría varios puntos del país. En tal sentido, entidades llaneras y parte de los estados Sucre, Anzoátegui, Falcón Amazonas, Zulia y Monagas, registrarán altas temperaturas.

Ante este escenario, Zambrano recomendó minimizar la exposición solar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Igualmente, es crucial permanecer hidratado, tanto tomando agua como comiendo frutas ricas en líquidos.

Los ciudadanos también deberían usar ropa fresca, sombrillas y gorras durante estas fechas, según Zambrano. Otra forma de evitar estar tan expuesto a las altas temperaturas es reducir la actividad física en espacios expuestos al Sol.

ALERTAS DE INAMEH

El organismo meteorológico afirmó que estará informando a la ciudadanía sobre el avance de la declinación solar. En tal sentido, se esperan reportes sobre las fechas con las mayores temperaturas y advertencias previas.

Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) recomienda usar protector solar, estar informado sobre las temperaturas del día, correr las cortinas en las horas más calurosas y usar ventiladores.

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Zambrano recordó más temprano que Venezuela se encuentra en el periodo seco, que comenzó en diciembre y se extenderá hasta abril. «Al aumentar la temperatura por la declinación solar puede desencadenar incendios forestales», alertó.

Desde el Inameh hace un monitoreo constante y diario sobre la declinación solar en todo el territorio nacional. En su cuenta de Instagram se pueden encontrar detalles sobre la situación meteorológica en el país.