Declinación solar causará ‘temperaturas extremas’ en el país en los próximos días: qué debemos hacer para protegernos

Las temperaturas en buena parte de Venezuela subirán de forma notable durante las próximas semanas, según confirmó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De acuerdo con lo explicado por el climatólogo y meteorólogo Luis Vargas, todo se debe a la declinación solar, fenómeno se sentirá con mayor fuerza en las zonas donde las lluvias no sean frecuentes.

«La declinación solar se encuentra ya muy cerca del área continental de nuestro país en los 12° 36′ 52″ N. Mañana comenzará a incidir perpendicularmente en Cabo San Román y de allí irá perdiendo latitud hasta llegar al extremo sur del territorio nacional el 21 de septiembre», señaló por medio de su cuenta en la red social X.

«Quiere decir que pasará sobre Venezuela en sentido norte-sur durante un mes y en las zonas donde no esté lloviendo con frecuencia, las altas temperaturas se harán sentir significativamente. Pudieran generarse mediciones con 2 °C a 3 °C sobre lo normal en el norte de Bolívar, Anzoátegui, Llanos Centrales, norte de Lara, Falcón y norte de Zulia», detalló el experto.

La declinación solar es un evento que ocurre todos los años, aunque muchos desconocen que se repite dos veces en el mismo calendario: la primera vez en marzo y la segunda en septiembre.

En ambos casos, el sol incide de manera más directa sobre el territorio venezolano, lo que provoca un aumento generalizado de las temperaturas.

El Inameh precisó que se trata de un ciclo natural y recurrente, y aclaró que «no implica olas de calor extremas ni domos térmicos», sino un incremento progresivo propio de la latitud tropical del país.

#19Ago La declinación solar se encuentra ya muy cerca del área continental de nuestro país en los 12° 36’ 52” N. Mañana comenzará a incidir perpendicularmente en Cabo San Román y de allí irá perdiendo latitud hasta llegar al extremo sur del territorio nacional el 21 de… pic.twitter.com/JqCt7Fll9j — Luis Vargas (@Meteovargas) August 19, 2026

ASÍ PUEDES PROTEGERTE DE LA DECLINACIÓN SOLAR

Aunque la declinación solar en sí misma no representa un riesgo para la salud, una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV) sí puede provocar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y daños oculares. Por ello, es importante adoptar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor radiación.