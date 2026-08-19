Declinación solar causará ‘temperaturas extremas’ en el país en los próximos días: qué debemos hacer para protegernos

Las temperaturas en buena parte de Venezuela subirán de forma notable durante las próximas semanas, según confirmó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).
De acuerdo con lo explicado por el climatólogo y meteorólogo Luis Vargas, todo se debe a la declinación solar, fenómeno se sentirá con mayor fuerza en las zonas donde las lluvias no sean frecuentes.
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«La declinación solar se encuentra ya muy cerca del área continental de nuestro país en los 12° 36′ 52″ N. Mañana comenzará a incidir perpendicularmente en Cabo San Román y de allí irá perdiendo latitud hasta llegar al extremo sur del territorio nacional el 21 de septiembre», señaló por medio de su cuenta en la red social X.
«Quiere decir que pasará sobre Venezuela en sentido norte-sur durante un mes y en las zonas donde no esté lloviendo con frecuencia, las altas temperaturas se harán sentir significativamente. Pudieran generarse mediciones con 2 °C a 3 °C sobre lo normal en el norte de Bolívar, Anzoátegui, Llanos Centrales, norte de Lara, Falcón y norte de Zulia», detalló el experto.
La declinación solar es un evento que ocurre todos los años, aunque muchos desconocen que se repite dos veces en el mismo calendario: la primera vez en marzo y la segunda en septiembre.
En ambos casos, el sol incide de manera más directa sobre el territorio venezolano, lo que provoca un aumento generalizado de las temperaturas.
El Inameh precisó que se trata de un ciclo natural y recurrente, y aclaró que «no implica olas de calor extremas ni domos térmicos», sino un incremento progresivo propio de la latitud tropical del país.
#19Ago La declinación solar se encuentra ya muy cerca del área continental de nuestro país en los 12° 36’ 52” N. Mañana comenzará a incidir perpendicularmente en Cabo San Román y de allí irá perdiendo latitud hasta llegar al extremo sur del territorio nacional el 21 de… pic.twitter.com/JqCt7Fll9j
— Luis Vargas (@Meteovargas) August 19, 2026
ASÍ PUEDES PROTEGERTE DE LA DECLINACIÓN SOLAR
Aunque la declinación solar en sí misma no representa un riesgo para la salud, una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV) sí puede provocar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y daños oculares. Por ello, es importante adoptar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor radiación.
- Usar protector solar de amplio espectro, preferiblemente SPF 30 o superior, y reaplicarlo cada dos horas o después de nadar o sudar.
- Evitar la exposición prolongada al Sol durante las horas de mayor intensidad, generalmente entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.
- Buscar sombra siempre que sea posible, especialmente durante actividades al aire libre.
- Utilizar ropa que cubra la piel, como camisas de manga larga, pantalones y prendas con protección UV.
- Usar sombreros o gorras de ala ancha para proteger el rostro, cuello y orejas.
- Proteger los ojos con lentes de sol que bloqueen el 99 % o 100 % de los rayos UVA y UVB.
- Mantenerse hidratado, sobre todo durante jornadas prolongadas al aire libre y en ambientes calurosos.
- No confiar únicamente en la sensación de calor: la radiación UV puede ser intensa incluso cuando la temperatura no parece elevada.
- Consultar el índice UV antes de realizar actividades prolongadas al aire libre y extremar las precauciones cuando sea alto o muy alto.