«Deben liberarlos a todos»: Familiares de presos políticos hacen vigilia en espera de excarcelaciones

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) anunció este viernes una vigilia a las afueras de los centros de reclusión, en donde los familiares de los detenidos esperan las liberaciones anunciadas por el gobierno encargado.

La ONG convocó a «oraciones y vigilias» por la libertad de los presos políticos. En tal sentido, llamó a las madres, familiares, amigos, defensores y a la ciudadanía general para participar en estas actividades.

«En medio de la expectativa por las posibles excarcelaciones, no bajamos la guardia. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos, vigilantes y presentes, con la certeza de que nadie puede quedar atrás y que la libertad debe ser para todos», dijo Clipp.

Clipp precisó que la vigilia comenzó este viernes a las 4 de la tarde. Se llevará a cabo en «los centros de reclusión del país donde están los presos políticos» para realizar «acciones de fe y esperanza por la libertad de todas las personas detenidas».

CONVOCATORIA URGENTE | Oraciones y vigilias por la libertad de todos

— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 9, 2026



«Nuestra presencia es un mensaje claro: no están solos, los esperamos en casa. Son horas decisivas que nos exigen caminar juntos, con solidaridad, dignidad y esperanza», concluyó Clipp en sus redes sociales.

PLANTÓN EN LAS CÁRCELES

La activista Margareth Baduel, hermana del detenido Josnars Baduel, afirmó desde El Helicoide que se mantendrán en un «plantón y vigilia en los distintos penales». Así pues, quieren exigir «celeridad y libertad» de todos los presos políticos.

«No es un grupo reducido. Estamos hablando de más de 1.200 personas que están injustamente presas por pensar distinto. Si el régimen quiere dar muestras de un cambio, debe liberarlos a todos», añadió Baduel, quien aclaró que buscan «manejar las expectativas».

— Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 9, 2026



Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció la «liberación» y de un «número importante de personas», incluyendo extranjeros. No precisó cifras, identidades o condiciones de las excarcelaciones.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se han dado tales liberaciones masivas. Hasta el mediodía de este viernes, Foro Penal apenas registró la excarcelación de nueve presos políticos.