Saab dice que liberación de presos políticos «busca un clima de paz y convivencia pacífica»

(EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este jueves que el anuncio de la excarcelación de presos políticos en el país revela la «voluntad» del Estado venezolano, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de buscar un «clima de paz y «una convivencia pacífica».

«Se ha realizado Con la debida actuación del Ministerio Público como garante y titular de la acción penal, con el sistema de justicia venezolano, la excarcelación de ciudadanos previamente detenidos por la justicia venezolana», dijo Saab.

El funcionario no precisó la cantidad de excarcelados, pero insistió en que las liberaciones se están «ejecutando en tiempo real».

El anuncio «revela y expresa la voluntad del Estado venezolano de buscar un clima de paz, de convivencia pacífica. Tal como lo ha dicho la presidenta encargada de la República, doctora Delcy Rodríguez», insistió sin ofrecer más detalles.

Los familiares y equipos de abogados se encuentran a las afueras de centros de detención como el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, y el Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, a la espera de las liberaciones.

LAS LIBERACIONES EN VENEZUELA

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la «liberación» de «un número importante de personas». Incluye a venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni las condiciones.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada del país, indicó que «este proceso de excarcelación» está «ocurriendo desde este mismo momento». Y agradeció al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El anuncio de las excarcelaciones se da luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes el supuesto cierre de una «cámara de torturas» en Caracas. Esto En medio de la presión que ejerce sobre el Gobierno de Rodríguez, después de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó las identidades de cinco españoles que fueron liberados este jueves en Venezuela. Entre los que se encuentran José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad. Aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».

