De la alerta de Google al monitoreo: Las apps que puedes usar tras devastadores terremotos del 24Jun

La tecnología juega un papel importante durante una emergencia. Desde pedidos de ayuda hasta aplicaciones que pueden alertarte y salvarte la vida en cuestión de segundos.

Vale recordar que muchos venezolanos fueron avisados antes de que iniciaran los devastadores terremotos gracias a la alerta temprana de Google que se activó en los dispositivos Android.

Ante esto, Francisco Ochoa, abogado, consultor y especialista en transformación digital, conversó con Caraota Digital sobre el rol de la tecnología y lo que debes tener en cuenta a la hora de descargar alguna aplicación sobre reportes de sismos.

«Hay dos tipos que conviene distinguir: las de alerta temprana, que avisan segundos antes de que llegue el movimiento fuerte, y las de monitoreo, que informan qué pasó y dónde», comentó.

En ese sentido, consideró que para Venezuela lo más práctico no es descargar una app sino activar lo que ya viene en el teléfono. «Las Alertas de Terremotos de Android (Google) y las Alertas sísmicas de Apple en iPhone y Apple Watch. Funcionan sin instalar nada y sin costo». Aunque aplican configuraciones del operador telefónico/país en el caso de Apple.

Un abrazo solidario a toda la comunidad de Venezuela. Esperamos que ustedes, sus familiares y amigos se encuentren a salvo tras el sismo de ayer.❤️🇻🇪 En momentos de emergencia, tener información confiable es vital más aún si nos permite ganar segundos frente a una catástrofe… pic.twitter.com/JZUxRZIHk4 — Google en español (@googleespanol) June 25, 2026

Sin embargo, sostuvo que como complemento sirven apps colaborativas que funcionan bien en la región:

Earthquake Network (Sismo Detector) , que usa la red de usuarios para detectar y avisar en tiempo real.

, que usa la red de usuarios para detectar y avisar en tiempo real. My Earthquake Alerts, para seguir la actividad sísmica global y filtrar por zona y magnitud.

para seguir la actividad sísmica global y filtrar por zona y magnitud. MyShake (de UC Berkeley), disponible en español, donde además puedes reportar cómo sentiste el temblor.

disponible en español, donde además puedes reportar cómo sentiste el temblor. Apps como SASSLA o SkyAlert son excelentes, pero están diseñadas para México y su red de sensores, así que en Venezuela su utilidad es limitada.

Asimismo, Francisco Ochoa apuntó que una vez pasado el sismo, el problema cambia. «Se trata de comunicarse y coordinar cuando las redes están saturadas o caídas», dijo.

En ese orden de ideas, mencionó las tres categorías que valen en ese momento:

Comunicación: WhatsApp/Telegram para el «estoy bien» (un mensaje pasa donde una llamada no), y Zello, que convierte el teléfono en un walkie-talkie por internet y es muy usado en emergencias.

WhatsApp/Telegram para el «estoy bien» (un mensaje pasa donde una llamada no), y Zello, que convierte el teléfono en un walkie-talkie por internet y es muy usado en emergencias. Ubicación y reunión familiar: compartir ubicación en tiempo real por Google Maps o Find My, y tener acordado de antemano un punto de encuentro.

compartir ubicación en tiempo real por Google Maps o Find My, y tener acordado de antemano un punto de encuentro. Información oficial y salud: Funvisis para el reporte técnico del evento en Venezuela, y una app o guía básica de primeros auxilios (la de la Cruz Roja funciona sin conexión).

«Suma a esto una linterna, y tener capturas de pantalla de documentos y contactos clave guardadas en el teléfono», agregó.

Aunque, el especialista resaltó que «la tecnología no evita el terremoto, pero convierte segundos y datos en decisiones que salvan vidas». Por lo que se divide en tres frentes:

Antes: gana segundos de anticipación que permiten alejarse de ventanas, protegerse bajo una mesa o parar un vehículo.

gana segundos de anticipación que permiten alejarse de ventanas, protegerse bajo una mesa o parar un vehículo. Durante y después: mantiene la comunicación cuando la infraestructura tradicional falla, y permite marcarte como «a salvo».

mantiene la comunicación cuando la infraestructura tradicional falla, y permite marcarte como «a salvo». Y a nivel colectivo: los teléfonos, sensores y redes sociales generan un mapa casi instantáneo de dónde golpeó más fuerte, lo que ayuda a los organismos a dirigir el rescate.

EL ROL DE GOOGLE EN LA ALERTA DE LOS TERREMOTOS EN VENEZUELA

Francisco Ochoa resaltó que Google convirtió los teléfonos Android «en una red gigante de mini-sismógrafos». Incluso en Venezuela jugaron un rol importante y es que al activarse la alerta varios segundos antes muchos venezolanos pudieron salir de sus viviendas y ponerse a salvo.

Aunque, ¿cómo funciona realmente esta poderosa tecnología? Ante esto, el experto explicó:

«Cada celular tiene un acelerómetro —el mismo sensor que gira la pantalla— capaz de detectar la vibración del suelo. Cuando un teléfono percibe un patrón que parece sísmico, envía una señal anónima con su ubicación a los servidores de Google. Si miles de teléfonos de una misma zona reportan lo mismo a la vez, un modelo de inteligencia artificial confirma que es un terremoto real y no un camión o una caída», aseguró.

Además, afirmó que la clave está en la física de las ondas. «Un terremoto genera primero las ondas P, rápidas pero poco dañinas, y luego las ondas S, más lentas pero destructivas. El sistema detecta las ondas P y envía la alerta por internet, que viaja mucho más rápido que las ondas S por la tierra. Esa carrera es la que da la ventaja: en Venezuela hubo una ventana de unos 30 segundos, aunque en ciudades como Barquisimeto la notificación llegó unos 5 segundos antes del sacudón fuerte», destacó.

«La magnitud del caso venezolano explica por qué se volvió viral. Google reportó que el sistema alertó a 11,4 millones de personas antes de que el sismo golpeara. Su importancia es que democratiza la alerta temprana, una tecnología que antes exigía redes de sensores carísimas, y la pone gratis en el bolsillo de cualquiera con un Android. Incluso en países sin sistema sísmico oficial robusto», manifestó.

Por último, reiteró que el único requisito es tenerla activada: en Android está en Ajustes → Seguridad y emergencias → Alertas de terremotos.