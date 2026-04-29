De distintas reuniones a comer arepas y visitar La Candelaria: El video viral del encargado de negocios de EEUU

El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, lleva varios días en Caracas con una agenda marcada por reuniones con autoridades y empresarios.

«Ya son cinco días aquí y todos nuestros esfuerzos están enfocados en seguir obteniendo resultados que impulsen el plan de tres fases del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio», indicó en un video publicado por la embajada.

Asimismo, John Barrett sostuvo que el jueves, día que arribó al país, pudo conocer a los miembros de la sede diplomática norteamericana en Caracas que formarán parte de su equipo.

Posteriormente tuvo reuniones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en Miraflores, así como el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Ya son cinco días en Venezuela. Seguimos implementando el plan de tres fases de @POTUS y @SecRubio, en especial, la recuperación económica. Seguimos con Venezuela pic.twitter.com/1nexjw4JII — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 28, 2026

De igual forma, John Barrett señaló que se ha reunido con empresarios en el país y aseguró que «todos estos encuentros han sido esenciales para avanzar en el plan de tres fases».

LA VISITA AL CENTRO DE CARACAS

Sin embargo, el diplomático no solo ha tenido encuentros de trabajo, también dio a conocer que pudo recorrer el centro de Caracas, en especial la plaza La Candelaria y la iglesia donde se encuentran los restos del doctor José Gregorio Hernández.

Incluso acudió a varios locales comerciales en la zona para conocer a los trabajadores. Además, visitó restaurantes en el este de Caracas para comer arepas.

«Agradezco a los que he conocido por la cálida bienvenida. Seguimos implementando las tres fases, en especial, la recuperación económica», manifestó.